Inter, almeno un cambio a reparto! Inzaghi chiede di alzare il livello – CdS

Oggi, dopo la terza sosta per le nazionali, ripartirà il campionato e Inzaghi è convinto che le prossime settimane possano diventare un momento decisivo per la stagione. Ecco perché, in questi giorni, con i rientri a scaglioni dei vari convocati, parlando alla squadra ha caricato la sua truppa a partire già dalla trasferta di Verona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarà almeno un cambio a reparto, ma non chiamatelo turnover.

CAMBI – L’Inter affronta il Verona con diverse novità di formazione, dettate dalla gestione delle energie in vista del fondamentale impegno contro il Lipsia in Champions League. Simone Inzaghi ha lavorato nelle ultime sessioni su soluzioni inedite, con cambi significativi a centrocampo e in difesa. A centrocampo, la regia sarà probabilmente affidata a Kristjan Asllani, che prenderà il posto di Hakan Calhanoglu. Il turco non è nemmeno partito per Verona, con lo staff tecnico deciso a preservarlo per il match di martedì. Per Asllani sarebbe la seconda presenza da titolare in stagione, un’occasione importante per dimostrare la sua crescita e gestire i tempi del gioco in una partita delicata. Inzaghi punta sulla freschezza e sulla capacità del giovane albanese di inserirsi nel meccanismo nerazzurro senza stravolgere gli equilibri.

Non solo in regia, Inzaghi cambia l’Inter

ALTRE SOLUZIONI – In difesa, Yann Bisseck sembra in vantaggio su Benjamin Pavard per un posto dal primo minuto. Il giovane danese sta guadagnando la fiducia del tecnico e potrebbe partire titolare per garantire maggiore copertura, in una partita che si preannuncia fisicamente impegnativa. Pavard, reduce da molti impegni con la nazionale, potrebbe essere gestito anche in funzione della Champions. Sulla corsia mancina, Carlos Augusto torna tra i protagonisti. Dopo quasi un mese di stop a causa di un risentimento muscolare, il brasiliano è stato provato per tutta l’ultima rifinitura e dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Dimarco. Il ritorno dell’ex Monza offre un’alternativa preziosa per Inzaghi, che potrà contare sulla sua spinta offensiva e sulla capacità di copertura in fase difensiva.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno