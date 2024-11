Inter in allenamento, vigilia ‘particolare’ ad Appiano Gentile: indicazioni di formazione

Allenamento mattutino iniziato da qualche minuto per l’Inter ad Appiano Gentile. Una vigilia “particolare” per i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi, diversa rispetto tutte le altre volte. Si attendono novità di formazione.

ALLENAMENTO – L’Inter si è ritrovata questa mattina per una sessione di allenamento a porte chiuse presso il centro sportivo di Appiano Gentile, in vista della partita casalinga contro il Venezia di domani sera a San Siro. Il programma di oggi prevede un allenamento specifico, al termine del quale i giocatori non si tratterranno in ritiro. Una decisione non comune per Simone Inzaghi, che ha scelto di lasciare ai giocatori un po’ di tempo libero prima del consueto ritrovo pre-partita di domani.

Indicazioni dal campo alla vigilia di Inter-Venezia

PORTA E DIFESA – Yann Sommer punta a difendere la propria posizione da titolare, anche se negli ultimi giorni si è parlato di un possibile esordio per Josep Martinez. Sul fronte difensivo, la formazione dovrebbe vedere Bisseck schierato a sinistra, con Pavard e de Vrij che completeranno la linea a tre. Quest’ultima configurazione, più bilanciata in fase difensiva, potrebbe essere confermata anche in vista delle imminenti sfide cruciali, come la partita contro l’Arsenal in Champions League e il big match contro il Napoli.

CENTROCAMPO E ATTACCO – Torna titolare Piotr Zielinski, presumibilmente ancora davanti la difesa al posto di Kristjan Asllani ancora non al meglio (ma convocato), e di Hakan Calhanoglu, recuperato e a disposizione per la sfida. La scelta di Zielinski rispetto ad Asllani potrebbe inoltre essere legata all’esigenza di mantenere solidità e creatività per supportare la fase offensiva della squadra. Sulla fascia destra, Dumfries è pronto a garantire spinta e copertura difensiva, fondamentale per equilibrare il gioco nerazzurro e mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Completano il reparto Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco sulla fascia sinistra. In attacco, il capitano Lautaro Martinez appare ancora in vantaggio su Mehdi Taremi per una maglia da titolare. Con lui ci sarà Marcus Thuram, unico certo della conferma.