Inter, allenamento in vista dell’Udinese: presenti anche Marotta e Zanetti

L’Inter si prepara per l’ultima partita del campionato e della stagione, domani contro l’Udinese: presenti anche Beppe Marotta e Javier Zanetti.

ULTIME – Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, ha riportato le ultime dal Centro sportivo dell’Inter. La squadra nerazzurra si trova lì per l’allenamento in vista della partita conclusiva del campionato di Serie A e della stagione, prevista domani pomeriggio contro l’Udinese. Il giornalista ha sottolineato l’importanza di mantenere Antonio Conte sulla panchina della squadra nerazzurra per tenere alte le aspettative e la mentalità vincente. Inoltre Barzaghi ha anche reso nota la presenza di Beppe Marotta e Javier Zanetti. Da vedere dunque se ci saranno eventuali aggiornamenti.