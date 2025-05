Inter, dall’allenamento tre buone notizie come da programma: recuperi vicini – Sky

A tre giorni dalla sfida contro la Lazio, in programma domenica sera a San Siro alle 20:45, arrivano segnali positivi dal centro sportivo dell’Inter. La seduta odierna rappresenta un passo importante verso il pieno recupero dei tre titolari, la cui presenza contro la squadra di Baroni diventerebbe preziosissima in questo finale di stagione.

COME DA PROGRAMMA – Henrikh Mkhitaryan, Benjamin Pavard e Davide Frattesi oggi hanno svolto una parte dell’allenamento odierno sul campo con il resto della squadra, dopo diversi giorni di lavoro personalizzato. Se domani le risposte fisiche saranno incoraggianti e non ci saranno intoppi, tutti e tre potrebbero tornare ad allenarsi completamente in gruppo, ottenendo il via libera per essere convocati da Simone Inzaghi per il match contro i biancocelesti. Lo staff medico e tecnico dell’Inter sta gestendo i rientri con grande attenzione, consapevole dell’importanza di avere a disposizione un organico il più possibile completo, anche in vista della finale di Champions League.

Inter, tre recuperi importanti nel finale di stagione

PRIMA DI LAZIO E COMO – La rifinitura di sabato sarà decisiva per le ultime valutazioni, ma il ritorno parziale in gruppo dei tre giocatori è già un segnale concreto di ottimismo. In casa Inter si lavora per chiudere la stagione al meglio, con l’obiettivo di tornare al completo proprio in vista degli ultimi tre impegni (spareggio scudetto permettendo).