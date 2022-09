Inter, allenamento terminato e niente ritiro: la decisione di Inzaghi – SM

Il gruppo squadra dell’Inter dopo l’allenamento odierno ha lasciato Appiano Gentile da circa un’ora. Questa la decisione di mister Simone Inzaghi riportata dai colleghi di Sportmediaset.

NO RITIRO – L’Inter dopo l’allenamento mattutino di oggi alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco ha lasciato il Centro Sportivo di Appiano Gentile. Questa la decisione di Simone Inzaghi per il gruppo squadra che dunque non farà il “classico” ritiro di vigilia. La squadra si ritroverà domani mattina alla Pinetina per la classica sgambata e riunione tecnica dove presumibilmente il tecnico annuncerà alcune novità di formazione rispetto le ultime uscita (QUI per le ultime).