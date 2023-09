Inter, terminato primo allenamento verso Real Sociedad: indizi dal campo – Sky

L’Inter torna sul campo dopo il meritato giorno libero. Battuto il Milan, il prossimo avversario è la Real Sociedad in Champions League. Ecco cosa si evince dall’allenamento odierno.

SPAZIO PER TUTTI – La grande vittoria nel derby permette all’Inter di tornare a lavoro, dopo una domenica di pausa, con grande entusiasmo. Ad Appiano Gentile, come fa sapere Matteo Barzaghi, c’è una bella atmosfera e il primo allenamento nerazzurro, sotto una leggera pioggerellina, è terminato da poco. Il gruppo di Simone Inzaghi adesso, però, deve mettere da parte l’euforia e iniziare a focalizzarsi sulla prima sfida di Champions League. La sessione di questa mattina non ha dato grandi informazioni sulle probabili scelte tattiche in vista di Real Sociedad-Inter. Alcuni uomini di Inzaghi hanno svolto un lavoro personalizzato, per recuperare dalle fatiche del impiegate nel derby. Altri, invece, hanno lavorato in gruppo. Quel che è certo è che da questa settimana, con il calendario fitto di partite, ci sarà spazio anche per i nuovi nerazzurri che non hanno ancora esordito, come Benkamin Pavard e Davy Klaassen.

Fonte: Sky Sport 24 – Matteo Barzaghi