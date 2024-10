Inter, primo allenamento prima del Torino. Conferme su Lautaro Martinez

Dopo la splendida vittoria in Champions League contro la Stella Rossa, la squadra di Simone Inzaghi è tornata questa mattina sul campo del BPER Training Centre per preparare il prossimo impegno di campionato contro il Torino. Arrivano conferme sulle condizioni di Lautaro Martinez.

PRIMO ALLENAMENTO – Dopo la splendida vittoria in Champions League contro la Stella Rossa, che ha visto i nerazzurri imporsi con un sonoro 4-0, l’Inter non si ferma e prosegue il suo cammino con grande determinazione. La squadra di Simone Inzaghi è tornata ad allenarsi prima del Torino. Nonostante il grande entusiasmo generato dal successo europeo, lo staff tecnico dell’Inter è concentrato per mantenere alta la concentrazione in vista della sfida contro i granata. La partita rappresenta un’opportunità importante per consolidare la leadership in campionato, e Inzaghi sa bene quanto sarà cruciale continuare su questa strada.

Lautaro Martinez, botta in Inter-Stella Rossa: la situazione oggi

CONFERME – Arrivano conferme sulle condizioni di Lautaro Martinez, che aveva destato qualche preoccupazione dopo la ginocchiata ricevuta nella gara contro la Stella Rossa, si è allenato regolarmente questa mattina. L’attaccante argentino, grande protagonista della serata europea con una prestazione superlativa, è stato visto lasciare il campo un po’ zoppicante al termine della partita, e aveva subito segnalato il problema allo staff tecnico. Tuttavia, le valutazioni mediche non hanno evidenziato alcuna complicazione e oggi ha svolto tutta la sessione in gruppo.