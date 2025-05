Inter, dall’allenamento la notizia più attesa: Lautaro Martinez c’è! Ma con asterisco

La notizia che tutti i tifosi dell’Inter attendevano con ansia è finalmente arrivata: Lautaro Martinez è in gruppo. Alla vigilia della decisiva semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona, l’attaccante argentino è regolarmente presente all’allenamento odierno ad Appiano Gentile

DALL’ALLENAMENTO – Un segnale fortissimo in vista della sfida di domani sera a San Siro, Lautaro Martinez si sta allenando in gruppo, una buona notizia per l’Inter che proverà a conquistare una storica qualificazione alla finale, partendo dal 3-3 maturato nella gara d’andata. Assieme a lui, altra buona notizia per Simone Inzaghi: anche Benjamin Pavard è in gruppo, ma lavora a ritmi un po’ più bassi. Lautaro Martinez, però, non ha preso parte al classico torello iniziale che apre la seduta. Un dettaglio che non allarma: l’argentino sta gestendo con attenzione il proprio carico fisico e, dopo qualche esercizio di corsa e riscaldamento individuale, riprenderà gli esercizi con il gruppo nella fase successiva dell’allenamento. Inzaghi e lo staff medico, infatti, vogliono evitare sforzi inutili per il capitano, con l’obiettivo di averlo al top domani sera.

Lautaro Martinez meglio di Pavard in allenamento: gli aggiornamenti in tempo reale

A LAVORO – L’atteggiamento di Lautaro Martinez in allenamento in questi minuti è stato comunque rassicurante: sorridente, concentrato e partecipe fin dai primi minuti. Preservarlo dal lavoro più dispendioso nella prima parte della rifinitura è una scelta precauzionale e ragionata, che lascia intendere come la sua presenza domani sia pressoché certa. Dalla seduta arrivano dunque segnali incoraggianti: l’Inter potrà contare sulla sua stella più brillante in un momento chiave della stagione. Il popolo nerazzurro può tirare un sospiro di sollievo: Lautaro Martinez probabilmente sarà al suo posto per guidare l’Inter nella notte più importante dell’anno.