Inter, allenamento svolto: Inzaghi punta due partite, Brozovic guai evitati

Si è svolto stamattina l’allenamento dell’Inter per questo martedì dopo le feste. Inzaghi ha due partite nel mirino e Sky Sport aggiorna dopo l’annuncio su de Vrij (vedi articolo).

IN CAMPO – Seduta mattutina per l’Inter ad Appiano Gentile. La squadra di Simone Inzaghi ha svolto il secondo allenamento dopo le feste, avendo ripreso ieri al termine di tre giorni di pausa. Come riportato nel primo pomeriggio (vedi articolo), è rientrato anche Marcelo Brozovic. Sky Sport fa sapere che il centrocampista è riuscito a evitare problemi ulteriori dopo il problema fisico che lo ha fermato nella semifinale Argentina-Croazia ai Mondiali. Il ritorno in anticipo dovrebbe essere ideale per averlo in Inter-Napoli. Brozovic si è già allenato coi compagni, per la prima volta dopo lo stop della Serie A. Inzaghi punta sia la partita col Napoli sia l’ultima amichevole, Sassuolo-Inter di giovedì.