Inter, allenamento in corso! Lukaku sereno e in forma: un solo assente

L’Inter si sta allenando proprio in questi minuti ad Appiano Gentile alla vigilia di Inter-Viktoria Plzen (QUI le dichiarazioni di Inzaghi). Lukaku lavora in gruppo così come Gagliardini, dunque l’unico out è Brozovic. Il belga ha grande voglia

GRANDE VOGLIA – L’Inter si allena alla vigilia della sfida con il Viktoria Plzen. Simone Inzaghi, che mercoledì a San Siro può centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, può finalmente contare su Romelu Lukaku tornato a lavorare in gruppo. Il belga verrà convocato e nelle immagini dell’allenamento in corso appare sorridente, sereno e fisicamente pronto. Il numero 90 nerazzurro ha grande voglia. Presente anche Roberto Gagliarini che ha ormai smaltito l’infortuno e Samir Handanovic che ha accusato un piccolo problema al dito. Assente solo Marcelo Brozovic.