Inter, allenamento e poi partenza! Qualche dubbio, due andati via – Sky

L’Inter si sta allenando ad Appiano Gentile prima della partenza per Cremona dove domani (sabato) alle 18 affronterà la squadra di Ballardini (QUI le parole di Inzaghi). Secondo le ultime di Sky Sport, rimane qualche dubbio di formazione

QUALCHE DUBBIO – Allenamento in corso ad Appiano Gentile, tra poco l’Inter partirà in pullman direzione Cremona. Rimane ancora qualche dubbio, le cose più interessanti possono arrivare dai sostituti di Skriniar e Barella. Poco fa sono andati via Brozovic, che lavora ancora a parte e punta il derby, e Barella.