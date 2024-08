Inter, allenamento congiunto tutto casalingo: Lautaro Martinez a parte

Allenamento di scarico per i campioni d’Italia dopo la vittoria per 2-0 in Inter-Lecce. Partitella congiunta tutta in casa, con un Lautaro Martinez ancora a parte.

ALLENAMENTO CONGIUNTO – Dopo la vittoria per 2-0 contro il Lecce nella prima stagionale a San Siro, l’Inter si prepara in vista della gara di venerdì contro l’Atalanta. Allenamento congiunto tutto casalingo contro l’Under 18, come riporta Andrea Paventi di Sky Sport. Semplice lavoro di scarico per i giocatori in campo ieri sera, in attesa di iniziare – da domani – con la preparazione vera e propria per lo scontro diretto contro i bergamaschi tra le mura di casa. Lavora ancora a parte Lautaro Martinez, che sente ancora un piccolo fastidio muscolare. Una situazione, la sua, da valutare giorno per giorno. Anche e soprattutto per evitare rischi peggiori che porterebbero a uno stop più lungo.