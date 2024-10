Inter, ripresa degli allenamenti senza i Nazionali. Barella a lavoro

Dopo la vittoria sofferta ma preziosa contro il Torino per 3-2, i nerazzurri sono tornati in campo al BPER Training Centre di Appiano Gentile per il primo allenamento dopo una pausa di tre giorni e mezzo, concessa da Inzaghi. Lavoro per i giocatori non convocati dalle Nazionali, tra questi Barella che è rimasto a Milano dopo l’infortunio.

LA RIPRESA – L’Inter di Simone Inzaghi ha ripreso a lavorare oggi pomeriggio, con una seduta che ha coinvolto i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali. Sono dodici i calciatori dell’Inter partiti per gli impegni internazionali, un numero relativamente ridotto rispetto agli standard della scorsa stagione, quando l’allenatore doveva gestire una rosa spesso decimata dalle convocazioni. Questo consente a Inzaghi di mantenere ad Appiano un gruppo solido su cui continuare a lavorare in vista della ripresa del campionato. La pausa per le nazionali permetterà a Simone Inzaghi di fare il punto della situazione e prepararsi al meglio per il prossimo impegno in Serie A, che vedrà i nerazzurri affrontare sfide cruciali sia in campionato che in Champions League.

Barella a lavoro da ieri ad Appiano Gentile

CHI È RIMASTO – Il centrocampista italiano ha anticipato di un giorno la ripresa degli allenamenti, per cercare di recuperare la condizione migliore. Inoltre, tra i giocatori rimasti a Milano figurano anche Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Yann Bisseck, Carlos Augusto, Matteo Darmian, Valentin Carboni, Henrikh Mkhitaryan e Joaquín Correa, oltre tutti e tre i portieri. Questi elementi saranno a disposizione dello staff tecnico per sessioni mirate di allenamento, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione e la condizione fisica durante la sosta.