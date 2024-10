Inter, allarme infortuni: 2 speranze su 4 dopo Acerbi e Calhanoglu

L’Inter anche oggi contro la Roma ha dovuto pagare a carissimo prezzo la situazione infortuni, con Calhanoglu che ha alzato bandiera bianca al 12′ e Acerbi sostituito al 27′. Con Young Boys mercoledì e Juventus domenica c’è da valutare la situazione di ben quattro giocatori, contando anche Asllani e Zielinski: la situazione da Paventi su Sky Calcio Club.

TUTTI ROTTI – Piotr Zielinski martedì, Kristjan Asllani venerdì, Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi stasera. È la progressione degli infortuni dell’Inter, squadra che da luglio (anzi, da giugno con la frattura di Tajon Buchanan in Copa América) sta pagando a carissimo prezzo i tantissimi – troppi – problemi fisici. Oggi altri due fastidi muscolari, gli ennesimi pur essendo soltanto al 20 ottobre. E che aprono un allarme a sette giorni da Inter-Juventus, soprattutto a centrocampo dove Nicolò Barella era appena tornato e ha dovuto fare novanta minuti. Per Acerbi e Calhanoglu la prima diagnosi è simile: contrattura all’adduttore della coscia sinistra per il primo, contrattura ai flessori della coscia sinistra per il secondo. Da domani ad Appiano Gentile serviranno le valutazioni.

Inter, caos infortuni: le condizioni da Acerbi e Calhanoglu in poi

LA SITUAZIONE – In collegamento dalla sala stampa dell’Olimpico dopo Roma-Inter, Andrea Paventi dà due speranze su quattro: «Credo che Calhanoglu si sia fermato in tempo. Contrattura all’adduttore della coscia sinistra, l’abbiamo visto in panchina. Credo che possa partire martedì per Berna, Almeno si proverà a portarlo, poi valutare lì. Per quanto riguarda invece Acerbi contrattura ai flessori sempre per la coscia sinistra: lì la vedo dura. Si proverà a recuperarlo per Inter-Juventus, ma non sarà facile. Questa la condizione dei due giocatori, poi chiaramente l’elongazione di Zielinski è in miglioramento e potrebbe esserci per un uomo in più a centrocampo. Su Asllani bisognerà valutare la contusione, ma questo sarà fatto domani ad Appiano Gentile».