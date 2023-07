Inter-Al Nassr 1-1 al 45′, Frattesi subito in gol: pareggio prima dell’intervallo

Termina sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Inter-Al Nassr, primo test amichevole della tournée in Giappone (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka in questi primi 45 minuti di gioco.

PARITÀ − Osaka va in scena il primo tempo di Inter-Al Nassr. Buon inizio dei nerazzurri, che prendono subito in mano il pallino del gioco. Al quarto minuto, è Robin Gosens a rendersi pericoloso sulla sinistra dopo una verticalizzazione di Bastoni. Ma il suo pallone messo al centro non trova la deviazione in rete amica. Al 17′ ci prova Lautaro Martinez su calcio d’angolo, ma il colpo di testa termina alto sopra la traversa. Dal 20′ tanto Al-Nassr: prima ci prova Fofana, che impatta contro un super Filip Stankovic, e poi Cristiano Ronaldo al 22′ dalla distanza. Pallone fuori non di molto. Nel momento migliore, gli arabi trovano l’1-0 con Ghareb, che imbeccato da Fofana sorprende la difesa dell’Inter in bambola per sbloccare il match. Il gol subito sveglia la mola offensiva dell’Inter che sfiora a più riprese il pareggio. In due minuti vanno vicini all’1-1 Lautaro Martinez e Correa, ma scarsa precisione sotto porta. Alla mezz’ora, clamorosa tripla occasione col duo argentino e Denzel Dumfries. Ma manca cattiveria. Al 44′ è Frattesi a trovare il gol del pareggio con un grande inserimento su assist dalla destra.

INTER-AL NASSR: 1-1

Ghareb (Al Nassr) 23′, Frattesi (Inter) 44′