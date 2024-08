Inter-Lecce, la probabile formazione: possibile sorpresa in attacco? – Sky

Inter-Lecce sarà la seconda sfida del campionato di Serie A. Nella formazione titolare di Simone Inzaghi si potrebbe assistere a un’importante novità in quanto al fronte offensivo.

LA SITUAZIONE – Inter-Lecce potrà rappresentare l’occasione, per i nerazzurri, al fine di rifarsi dopo il pareggio per 2-2 contro il Genoa. I nerazzurri lavorano in vista della seconda gara di Serie A contro il Lecce. I nerazzurri si stanno allenando a San Siro, in cui debutteranno nella stagione appena iniziata, con alcune incognite riguardo la formazione che Simone Inzaghi sceglierà come titolare in occasione della sfida con i salentini. Il principale dubbio riguarda il caso di Lautaro Martinez, schierato titolare contro il Genoa ma non apparso al meglio della forma.

Inter-Lecce, la probabile formazione:

UNA SUGGESTIONE – Proprio della possibile mancata titolarità, in occasione di Inter-Lecce, di Lautaro Martinez ha parlato Matteo Barzaghi a Sky Sport. Il giornalista si è così esposto sulla questione, sollevando dubbi anche riguardo alla difesa: «Ci sono dei punti di domanda sull’attacco perché bisogna capire come sta Lautaro. Da vedere se Taremi avrà chances dal primo minuto. Pavard non ha giocato nella prima partita… ieri lo abbiamo visto uscire dalla Pinetina sorridente, speranzoso di trovare un posto da titolare contro il Lecce».

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi