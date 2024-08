Inter-Al-Ittihad, Thuram dal 1′ e un escluso in mezzo! Le formazioni ufficiali

Inter-Al-Ittihad è l’amichevole in programma alle 20.30 all’U-Power Stadium di Monza, penultimo impegno di pre-campionato per i nerazzurri prima dell’esordio in campionato fissato per il prossimo 17 agosto contro il Genoa (l’ultima amichevole sarà quella a Londra contro il Chelsea di domenica 11 agosto). Di seguito le formazioni ufficiali



AMICHEVOLE DI LUSSO – Inter-Al-Ittihad è la penultima amichevole di pre-campionato per i Campioni d’Italia di Simone Inzaghi: tra dieci giorni infatti i nerazzurri affronteranno il Genoa di Alberto Gilardino a Marassi. Nel frattempo l’Inter proverà ad affrontare nel miglior modo possibile, viste le assenze, sia la squadra di Laurent Blanc, con Karim Benzema a guidare l’attacco, che il Chelsea a Stamford Bridge domenica 11 agosto alle ore 16.00.

Inter-Al-Ittihad, Inzaghi con una esclusione importante a centrocampo: si rivede Thuram dal 1′. Le formazioni ufficiali

FORMAZIONE QUASI TIPO – Inzaghi dunque si avvicina sempre di più alla formazione che poi scenderà in campo per il primissimo impegno ufficiale della stagione. Tenendo in considerazione le pesanti assenze in attacco di Mehdi Taremi e Marko Arnautovic, nonché quella di Piotr Zielinski a centrocampo, il tecnico piacentino ha scelte quasi obbligate davanti con Marcus Thuram dal 1′ in coppia con Joaquin Correa. Henrikh Mkhitaryan parte a sorpresa dalla panchina. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Al-Ittihad.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 9 Thuram, 11 Correa.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 24 Salcedo, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 47 Fontanarosa, 52 Berenbruch, 57 Quieto.

Allenatore: Simone Inzaghi.

AL ITTIHAD (4-3-3): 1 Rajkovic; 37 Alsqoor, 25 Almusa, 5 Luiz Felipe, 15 Kadesh; 8 Fabinho, 16 F. Alghamdi, 14 Alnashri; 19 Diaby, 9 Benzema, 10 Aouar.

A disposizione: 33 Almahasnah, 88 Almermesh, 7 Kanté, 11 Jota, 13 Alshenqity, 17 Alshafi, 21 Al-sheri, 24 Aloboud, 27 A. Alghamdi, 41 Fallath, 42 Faqihy, 77 Hawsawi, 80 H. Alghamdi.

Allenatore: Laurent Blanc