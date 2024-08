Inter-Al Ittihad, tre rientri sicuri e due in forse: le probabili scelte

Dopo il pareggio nel quarto test prestagionale, contro il Pisa, Simone Inzaghi si prepara alla prossima sfida amichevole. Mercoledì va infatti in scena Inter-Al Ittihad, sfida che vedrà tre rientri sicuri e due in forse.

PROSSIMA AMICHEVOLE – Tre vittorie e un pareggio, questo finora lo score dei nerazzurri nelle amichevoli prestagionali disputate. In attesa di Inter-Al Ittihad, il prossimo impegno che porterà verso il debutto dei campioni d’Italia in Serie A. Simone Inzaghi potrà fare affidamento su altri giocatori rientrati dopo gli impegni a EURO 2024 e tre saranno i rientri sicuri: Yann Sommer in porta, Benjamin Pavard in difesa e soprattutto Marcus Thuram in attacco. I tre sono infatti rientrati già nella giornata di giovedì e, considerando che la gara contro il club saudita è in programma mercoledì, sarà l’occasione per loro di rientrare in campo. E magari di provare la coesistenza in campo tra Pavard e Yann Bisseck, uno dei migliori in queste amichevoli.

Inter-Al Ittihad, due in forse: le probabili scelte di Simone Inzaghi

DA VALUTARE – Per Inter-Al Ittihad di mercoledì sono poi altri due i giocatori che potrebbero essere a disposizione. Si tratta degli ultimi due rientranti, ovvero gli olandesi Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. Tornati ad allenarsi soltanto nella giornata di ieri, Simone Inzaghi e il suo staff dovranno valutare se siano già pronti per scendere in campo, quantomeno dal primo minuto. Difficile in ogni caso che de Vrij parta titolare, considerando – appunto – la presenza di Benjamin Pavard e, soprattutto, di Francesco Acerbi. Per l’esterno destro, invece, sarà ‘ballottaggio’ con Matteo Darmian, anche se bisogna sempre fare attenzione al giovane Issiaka Kamate, che il tecnico sta valutando anche e soprattutto per capire se possa essere un elemento utile in vista della prossima stagione.

PROBABILE FORMAZIONE – Questa, a oggi, la probabile formazione di Inter-Al Ittihad di mercoledì: Sommer; Bastoni, Acerbi, Pavard; Dimarco, Zielinski, Mkhitaryan, Barella, Darmian; Thuram, Arnautovic.