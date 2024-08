Inter-Al Ittihad, dieci giorni per farsi trovare pronti al via

Inter-Al Ittihad è la penultima amichevole precampionato della squadra di Inzaghi. Alle 20.30 a Monza si cerca di trovare la condizione giusta, perché non manca più tanto al via ufficiale della stagione.

IL TEMPO STRINGE – Oggi Inter-Al Ittihad, domenica il Chelsea a Stamford Bridge. Il precampionato si condensa in 180′ ed è arrivato alla sua settimana finale: fra dieci giorni non sarà più tempo di scherzare, con l’esordio in Serie A contro il Genoa. Da ieri Simone Inzaghi ha di nuovo la squadra al completo, al netto degli infortuni. Ma è ovvio che oggi ancora non sarà possibile avere tutti gli effettivi. Fra chi è in ritardo di condizione, o chi come capitan Lautaro Martinez è arrivato appena ventiquattro ore fa, rimangono delle questioni da sistemare. Ma non per questo la partita di stasera contro l’Al Ittihad sarà interlocutoria per l’Inter, perché dalla vicina trasferta di Monza si chiedono segnali migliori rispetto al Pisa.

Inter-Al Ittihad… senza attacco: un problema sottovalutato

AL MINIMO – Lautaro Martinez non ci sarà, Marcus Thuram ha pochi allenamenti nelle gambe e forse potrà giocare uno spezzone, Marko Arnautovic e Mehdi Taremi sono già infortunati. Per Inter-Al Ittihad l'attacco si rivela un problema in tutta la sua (disarmante) gravità, perché per la formazione titolare Inzaghi sarà pressoché costretto a schierare Joaquin Correa ed Eddie Salcedo. Due esuberi conclamati, imbarazzanti nella loro prestazione venerdì a Pisa e che non hanno più da dare nulla al progetto. Con un terzo, Martin Satriano, a sua volta alla ricerca di una squadra. La pochezza dell'attacco sia un segnale per la dirigenza: entro il 30 agosto è lì che serve un rinforzo dal mercato.