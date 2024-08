Inter-Al-Ittihad 0-2, Diaby punisce due volte. Ansia de Vrij

È appena terminata Inter-Al-Ittihad, quinto test precampionato per i nerazzurri, disputatosi ad Appiano Gentile. Ecco quanto successo in questi quarantacinque minuti, dopo la prima frazione di gioco terminata 0-1.

SECONDO TEMPO – Si apre malissimo la ripresa per l’Inter: Al-Ghamdi parte tutto solo dopo aver vinto un contrasto con Yann Bisseck, la sua conclusione a giro è neutralizzata da un ottimo intervento di Yann Sommer, ma la sfera finisce sui piedi di Diaby che mette a segno, senza difficoltà, la sua doppietta personale. I nerazzurri provano a reagire, specialmente con Federico Dimarco che causa pericoli sulla fascia sinistra: al 52′ bel cross teso in mezzo, ma la difesa riesce a spazzare prima che Matteo Darmian riesca ad arrivare sul pallone sul secondo palo. Al 62′ ampio numero di cambi per Simone Inzaghi, che mette ampiamente mano alla squadra, come giusto che sia. Minuto 65, altro tentativo quasi commovente di Joaquin Correa che in area si allunga troppo il pallone provando a saltare il portiere e si porta da solo la sfera oltre la linea di fondo. La sfida prosegue senza troppi sussulti fino al fischio finale, con un protenziale problema muscolare per Stefan de Vrij che chiude la partita tenendosi la coscia e causando un certo grado di ansia nello staff nerazzurro. Si conclude così una gara non giocata benissimo dall’Inter, che perde il primo impegno di questo precampionato.

INTER-AL-ITTIHAD 0-2

Diaby al 25′ e al 46′