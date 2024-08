Inter-Al-Ittihad 0-1 al 45′, decide Diaby. Correa: stai giocando?

È da poco terminato il primo tempo dell’amichevole Inter-Al-Ittihad a Monza (QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questa prima frazione di gioco, conclusasi con il punteggio di 0-1

PRIMO TEMPO – Classica gara di inizio agosto quella finora tra Inter e Al-Ittihad, con i nerazzurri che si rendono pericolosi per primi al 9′: un pessimo Joaquin Correa lanciato sulla corsa salta il portiere ma si porta sull’esterno, palla in mezzo spazzata sulla linea dalla difesa e Marcus Thuram colpisce male il tap-in che avrebbe portato al gol del vantaggio. A sbloccare il risultato sono però i sauditi, quando al 25′ orchestrano una buona ripartenza, filtrante di Aouar che libera Diaby sulla sinistra e il suo diagonale beffa Yann Sommer, in protezione del primo palo. L’Inter prova a reagire in qualche modo, ma davanti è soltanto Thuram a provare qualcosa, con Joaquin Correa che continua a essere un corpo estraneo, senza alcuna utilità in campo. Al 38′ ancora pericoloso l’Al-Ittihad, ripartenza fulminea di Diaby che mette in mezzo per un Karim Benzema che, tutto solo, sbaglia un rigore in movimento. Nel finale, su calcio d’angolo, Yann Bisseck stacca perfettamente, ma il portiere avversario riesce a neutralizzare il suo tentativo di testa. Finisce così la prima frazione di gioco, che la squadra di Simone Inzaghi chiude in svantaggio per 0-1.

INTER-AL-ITTIHAD 0-1

Diaby al 25′