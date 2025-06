Inter agli ottavi di finale del Mondiale per Club! La prossima avversaria

L’Inter ha ottenuto nella notte la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Definita già la prossima avversaria al primo turno a eliminazione diretta.

QUALIFICAZIONE – L’Inter ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. La squadra di Cristian Chivu ha battuto per 2-0 il River Plate nella notte e ha chiuso il gruppo E del torneo con il primo posto a 7 punti. Dietro il Monterrey con 5 al secondo posto, mentre gli argentini sono stati eliminati con appena un successo ed un pareggio. I nerazzurri hanno sfruttato la gara del primo gol di Francesco Pio Esposito tra i grandi e non con la maglia dello Spezia.

PROSSIMA PARTITA – Agli ottavi di finale del Mondiale per Club l’Inter affronterà la Fluminense, una delle quattro squadre brasiliane già qualificate al prossimo turno. Lunedì 30 giugno alle ore 21 i nerazzurri giocheranno la partita che potrebbe portare ai quarti contro una tra Manchester City, Juventus, Al-Hilal o Pachuca. Tutto dipende dall’esito delle partite di questa sera. La Fluminense ha chiuso il gruppo F con 5 punti in 3 gare, quindi una vittoria e due pareggi nel percorso della compagine sudamericana.

INTER-FLUMINENSE, IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI DI FINALE DEL MONDIALE PER CLUB

Lunedì 30 giugno ore 21 – Bank of America Stadium di Charlotte