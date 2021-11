Inter agli ottavi di Champions League, tutte le date per sorteggio e partite

L’Inter è finalmente agli ottavi di finale di Champions League (vedi articolo), un risultato che non accadeva da dieci anni. Per i nerazzurri ci sarà una chiusura di girone in scioltezza, per poi pensare al sorteggio del prossimo turno.

LA SITUAZIONE – Il 2-0 di ieri allo Shakhtar Donetsk, unito allo 0-3 del Real Madrid allo Sheriff, ha consegnato all’Inter gli ottavi di finale di Champions League con un turno d’anticipo. La classifica del Gruppo D ora recita così: Real Madrid 12, Inter 10, Sheriff 6, Shakhtar Donetsk 1. Questo vuol dire che martedì 7 dicembre, alle ore 21 al Bernabéu, i nerazzurri saranno primi con una vittoria oppure secondi in caso di pareggio o sconfitta. Calcoli abbastanza semplici, ma soprattutto ci si potrà ripresentare a Madrid (undici anni dopo il Triplete) con la tranquillità del passaggio del turno già conquistato. Un qualcosa tutt’altro che scontato. Poi però ci saranno altri appuntamenti.

2022 DI COPPA – Prima di Natale l’Inter conoscerà l’avversario degli ottavi di Champions League. A mezzogiorno di lunedì 13 dicembre, a Nyon, si svolgerà il sorteggio del prossimo turno. Non sarà possibile sfidare né il Real Madrid né un’italiana, per il resto dipende dalla posizione in cui la squadra di Simone Inzaghi finirà il girone. A oggi certe del primo posto Manchester City, Liverpool, Ajax, Bayern Monaco e Manchester United, sicure del secondo PSG e Sporting CP, già qualificate con posizione da definire anche Chelsea e Juventus (vedi classifiche), poi mancano cinque squadre: ultima giornata il 7 e l’8 dicembre. Ottavi di finale in programma il 15, 16, 22 e 23 febbraio per l’andata (due partite al giorno), poi 8, 9, 15 e 16 marzo per il ritorno (che giocherà in casa chi avrà vinto il girone). Per l’Inter la Champions League prosegue, come non accadeva dal 2011-2012.