L’Inter si affida a Dzeko, anche a Firenze titolare: incubo dei viola − CdS

Dzeko chiamato agli straordinari, anche contro la Fiorentina il bosniaco dell’Inter sarà al centro dell’attacco. L’ex Roma ha una tradizione decisamente significativa contro i viola

ALTERNATIVA DI LUSSO − L’Inter non vuole rischiare nulla con Romelu Lukaku (vedi articolo), ecco perché anche a Firenze al centro dell’attacco – insieme a Lautaro Martinez – ci sarà Edin Dzeko. Il bosniaco è chiamato agli straordinari. Simone Inzaghi pronto ad affidarsi all’esperienza dell’ex Roma per scardinare la matassa viola. Durante il momento di crisi, Edin è stato uno dei pochi a salvarsi mettendo anche dei timbri fondamentali. Suo il gol d’apertura a Plzen per indirizzare subito la partita così come la doppietta schiaccia-fantasmi a Sassuolo di Reggio Emilia. Contro la Fiorentina al Franchi lo score del bosniaco è proprio niente male. Riavvolgendo il nastro e considerando anche l’ultima stagione con la maglia della Roma, Dzeko ha messo a referto un gol e due assist nella vittoria pre-natalizia del 2019. Mentre lo scorso anno con l’Inter ha segnato il gol del sorpasso su calcio d’angolo di Calhanoglu. Il popolo nerazzurro spera che possa ripetersi anche domani sera.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona