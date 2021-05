Inter, ad Appiano non è solo boxe: allenamento multi sport prima di Torino

RIPRESA – Nessun giorno di riposo per i Campioni d’Italia . L’ Inter di Antonio Conte si è infatti allenanata nel primo pomeriggio ad Appiano Gentile , dove tra un incontro di boxe e l’altro ( vedi lo scontro tra Lautaro Martinez ed Antonio Conte ) i nerazzurri hanno iniziato la preparazione del match contro la Juventus . Come sempre meno lavoro per chi è stato impegnato ieri sera con Alexis Sanchez che ha lavorato in piscina insieme ad Arturo Vidal dopo la botta alla caviglia presa ieri sera contro la Roma . Tra gli esercizi proposti per i “reduci” di ieri sera anche una partita a calcio tennis.

