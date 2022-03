Inter, ad Appiano Gentile tornano anche i sudamericani! Novità Vecino – CdS

Inter, oggi torneranno i sudamericani ad Appiano Gentile ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico li avrà a disposizione solamente domani. Novità per quanto riguarda anche il ritorno di Matìas Vecino.

DI RITORNO – Arturo Vidal tornerà solo stasera con il morale a terra dopo l’esclusione dal Mondiale e sarà inevitabilmente stanco complice il lungo viaggio (idem Alexis Sanchez). Matìas Vecino, invece, ieri ha comunicato di essersi finalmente negativizzato dal Covid-19 e ha potuto prendere un aereo per Milano. Stamani dovrebbe sbarcare in Italia, ma certo non è al meglio e non ha il ritmo partita.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

