Inter ad Appiano Gentile, sorride Inzaghi: Skriniar in gruppo! Non è il solo – Sky

L’Inter dopo i tre giorni di riposo concessi da mister Simone Inzaghi oggi è tornata ad Appiano Gentile per riunirsi a pranzo e scendere in campo per preparare la prossima sfida di campionato contro il Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, buone riguardo il recupero di Milan Skriniar e non solo.

RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI – Iniziato da qualche minuto l’allenamento dell’Inter ad Appiano Gentile. Si svuota l’infermeria nerazzurra con il recupero praticamente completato di Milan Skriniar, tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Come lui anche Danilo D’Ambrosio e, con molta probabilità, entrambi ci saranno per l’ultima di Serie A contro il Torino. Ancora a parte Henrikh Mkhitaryan e Joaquin Correa, ma sempre lavoro sul campo. Per loro cresce la possibilità di vederli in finale di UEFA Champions League tra i convocati.