Inter, a Torino tanti titolari in campo. No a rotazioni esagerate – Sky

Inter, a Torino tanti titolari in campo. No a rotazioni esagerate

Per l’Inter a Torino non ci sono ancora notizie precise sulla formazione che verrà scelta da Simone Inzaghi. C’è però una sensazione e viene spiegata in questo modo da Andrea Paventi ai microfoni di Sky Sport.

ROTAZIONI – L’Inter non farà un ampio turnover all’ultima giornata di campionato con il Torino. Simone Inzaghi non vuole lasciare i suoi titolari fermi per due settimane prima della finale di Champions League da giocare il 10 giugno con il Manchester City. Secondo quanto riferito da Andrea Paventi su Sky Sport ci saranno alcuni cambi. L’obiettivo è quello di tenere però alta la tensione e il ritmo partita in vista del match più importante degli ultimi 13 anni. Vincere a Torino potrebbe anche portare il secondo posto in campionato, tutto dipende anche dal risultato della Lazio di domenica.