Inter a San Siro senza Inzaghi. Attenzione anche ai diffidati per l’ultima – CdS

L’Inter si gioca gran parte del suo percorso in UEFA Champions League mercoledì contro il Viktoria Plzen, dove non ci sarà Simone Inzaghi per squalifica. Secondo quanto sottolineato dal Corriere dello Sport, vincere contro i cechi per scongiurare ogni preoccupazione in vista dell’ultima sfida contro il Bayern Monaco, con due diffidati in particolare.

A SAN SIRO – Unico obiettivo vincere senza pensare al risultato del Barcellona. L’Inter ha in mano il suo futuro in Champions League, ma “in campo” non ci sarà Simone Inzaghi, andato in escandescenza nel finale della sfida del Camp Nou contro il Barcellona ricevendo l’espulsione nel recupero. In panchina, ecco allora Massimiliano Farris a pilotare l’Inter domani. Seguendo le istruzioni di un Inzaghi. Attenzione anche ai diffidati: vincere contro il Viktoria Plzen significherebbe andarsi a giocare il primato in totale tranquillità contro il Bayern Monaco. In ogni caso Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez non dovranno farsi ammonire. Già diffidati, rischierebbero appunto di non giocare l’ultima sfida contro i tedeschi, sperando di arrivarci già con la qualificazione in tasca. Dopo il girone, però, sarà tutto azzerato.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ancona / ASS