Conte, a San Siro prove per la Sampdoria: squadra al completo tranne uno – GdS

Condividi questo articolo

Antonio Conte, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, oggi si sposterà con la squadra a San Siro per preparare la partita di domenica sera contro la Sampdoria. Tutta la squadra sarà a disposizione del tecnico tranne un solo elemento.

PROVE A SAN SIRO – L’Inter di Antonio Conte oggi si sposterà da Appiano Gentile a San Siro per tornare a sentire l’atmosfera dello stadio, anche se purtroppo, senza tifosi. Conte secondo la rosea farà alcune prove in vista della sfida di domenica sera contro la Sampdoria, recupero della venticinquesima giornata di Serie A. Conte avrà tutto il gruppo a disposizione per l’allenamento, tranne Matìas Vecino ancora in dubbio. Vincere domenica sera significherebbe rimettersi subito in carreggiata e puntare forte sul campionato, riducendo i punti a 6 e 5 rispettivamente con Juventus e Lazio.

Fonte: Gazzetta dello Sport.