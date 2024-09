Inter a Monza per conseguire tre obiettivi. Presente e futuro si mescolano – CdS

L’Inter si presenta all’U-Power Stadium di Monza con la voglia di ottenere tre punti importanti per il presente ma anche per le ambizioni future. I due tempi si mescolano nell’ottica di un disegno ideale.

LA SITUAZIONE – L’Inter arriva alla sfida contro il Monza di Serie A con due vittorie e un pareggio nelle prime tre gare di campionato. I nerazzurri, dopo un pareggio frutto di errori non collettivi nel 2-2 contro il Genoa, hanno poi vinto agevolmente contro il Lecce per 2-0 e contro l’Atalanta per 4-0. Ora arrivano i brianzoli, ancora a secco di successi in campionato. I nerazzurri, dal canto loro, non hanno ancora vinto in trasferta, un dato che lascia il tempo che trova se si considera che sia stata solo una la gara non casalinga dei meneghini.

Inter, battere il Monza per consolidare i propri obiettivi futuri!

GLI OBIETTIVI – Vincere contro il Monza consentirebbe all’Inter di guardare al futuro con la consapevolezza di aver soddisfatto alcuni propositi e poste alcune premesse importanti. Innanzitutto, si tratterebbe di preservare il primato in classifica, a prescindere dai risultati di Torino-Lecce e Parma-Udinese. In secondo luogo, si porrebbero le basi di un percorso che, nell’auspicio di Simone Inzaghi e dell’ambiente Inter, dovrebbe poi culminare in prestazioni convincenti contro Manchester City e Milan. Infine, battere il Monza rappresenterebbe un ulteriore fattore per rafforzare il proprio status in vista degli impegni futuri, sia in Italia che in Europa.

