Inter rientrata a Milano, torna a lavoro prima di Lecce: gestione delle energie

Dopo il successo in Champions League contro lo Sparta Praga, l’Inter non ha perso tempo e si è subito rimessa al lavoro per preparare la prossima sfida di campionato. Rientrati a Milano nella notte, i nerazzurri si sono riuniti questa mattina al centro sportivo di Appiano Gentile per una seduta di allenamento defaticante dedicata al recupero fisico e mentale, in vista della gara contro il Lecce di domenica 26 gennaio alle 18.

CALENDARIO FITTO – Il successo europeo, deciso dal gol di Lautaro Martinez, ha regalato grande entusiasmo alla squadra di Simone Inzaghi, ma il calendario non permette distrazioni. La trasferta di Lecce, valida per la ventiduesima giornata di Serie A, rappresenta un impegno cruciale per l’Inter, che punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Nonostante la seduta di oggi sia stata più leggera, la preparazione vera e propria per affrontare i salentini inizierà domani, quando Inzaghi potrà lavorare con l’intero gruppo al completo. L’obiettivo sarà bilanciare il recupero post-Champions con l’intensità necessaria per affrontare una squadra combattiva come il Lecce, che, nonostante le difficoltà in classifica, ha dimostrato di essere un avversario ostico.

Gestione delle energie e rotazioni in Lecce-Inter

POSSIBILI CAMBI – Con una rosa profonda e qualitativa, Inzaghi dovrà valutare attentamente le condizioni dei suoi uomini. Alcuni elementi chiave come Nicolò Barella e Lautaro Martinez, tra protagonisti del match di Praga, potrebbero riposare, tenendo conto già delle assenze di Francesco Acerbi, Hakan Calhanoglu e Yann Bisseck. Possibile rivedere Davide Frattesi titolare a centrocampo insieme a Kristjan Asllani ed Henrikh Mkhitaryan, o con l’inserimento di Piotr Zielinski al posto del giovane albanese. La trasferta al “Via del Mare” si preannuncia insidiosa. Il Lecce, spinto dal calore del suo pubblico, cercherà di mettere in difficoltà l’Inter con un gioco aggressivo e compatto.