Inter, a Lugano coppia d’attacco rivoluzionata. Due cedibili tra titolari – Sky

Da Lugano, dove questa sera andrà in scena la sfida amichevole tra gli svizzeri e l’Inter, arrivano ulteriori aggiornamenti di formazione rispetto a quelli già rivelati (vedi articolo). La giornalista di “Sky Sport” Silvia Vallini ha infatti svelato ulteriori aggiornamenti sulla partita delle ore 20.30.

NUOVA COPPIA – Manca sempre meno a Lugano-Inter, prima uscita precampionato per la squadra campione d’Italia. Come rivelato dalla giornalista di “Sky Sport” Silvia Vallini, i nerazzurri scenderanno in campo con una coppia d’attacco totalmente nuova (ma anche obbligata, viste le assenze di Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez). Si tratta infatti di Eddie Salcedo e Andrea Pinamonti, alle cui spalle agiranno a centrocampo i due partenti Lucien Agoumé e Radja Nainggolan (entrambi in ottica Cagliari) e Roberto Gagliardini. Sulle fasce Aleksandar Kolarov e Matteo Darmian. Difesa completata da Federico Dimarco, Danilo D’Ambrosio e Andrea Ranocchia con Samir Handanovic tra i pali.