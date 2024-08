Inter a lavoro, Lautaro Martinez in dubbio? Inzaghi non rischia

L’Inter si prepara con grande intensità per la sfida contro l’Atalanta, in programma venerdì sera. La situazione legata alla condizione di Lautaro Martinez è sempre più incerta. Ecco le ultime dall’allenamento di oggi.

ANCORA A PARTE – Lautaro Martinez anche oggi ha svolto ancora una volta un allenamento differenziato rispetto ai compagni, lasciando dubbi sulla sua presenza nella terza giornata di campionato. Simone Inzaghi e il suo staff medico restano cauti: l’argentino non ha ancora smaltito completamente l’affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare il match contro il Lecce, vinto dall’Inter per 2-0. La scelta di non rischiare il capitano sembra inevitabile. Siamo solo a inizio stagione, e con una serie di impegni cruciali all’orizzonte, tra cui la prima giornata di Champions League e il sempre atteso derby contro il Milan, l’Inter non può permettersi di forzare il recupero del bomber argentino. Meglio preservarlo e avere la certezza di poterlo schierare nelle prossime sfide piuttosto che rischiare di aggravare una situazione già delicata.

Il resto del gruppo prima della sfida con l’Atalanta

A LAVORO – L’allenamento di oggi ha visto comunque grande intensità e determinazione da parte del gruppo. Inzaghi ha lavorato su schemi e tattiche specifiche per affrontare l’Atalanta, una squadra notoriamente ostica e che nelle ultime stagioni ha spesso dato del filo da torcere ai nerazzurri. In attacco, con tutta probabilità, sarà nuovamente Mehdi Taremi a far coppia con Marcus Thuram. I due si sono ben comportati contro il Lecce, mostrando buoni movimenti e un’intesa che, sebbene ancora da affinare, ha lasciato intravedere potenzialità interessanti.