Inter, a centrocampo Calhanoglu resta in dubbio. Con la Roma è pronto Asllani – CdS

L’Inter dopo la sosta per le Nazionali sarà impegnata in casa contro la Roma. Centrocampo da rivedere contro i giallorossi, considerando l’infortunio di Hakan Calhanoglu e la squalifica di Marcelo Brozovic. Le ultime dal centrocampo nerazzurro secondo il Corriere dello Sport.

A CENTROCAMPO – Hakan Calhanoglu si allena ad Appiano Gentile alla ricerca della forma migliore. Centrocampo in emergenza alla ripresa contro la Roma. Dopo la sosta, Simone Inzaghi dovrà capire se il turco sarà arruolabile per il match con i giallorossi oppure se per lui servirà maggiore prudenza. Sempre a centrocampo, Marcelo Brozovic salterà per squalifica Inter-Roma, per questo motivo Kristjan Asllani con molta probabilità prenderà il suo posto davanti la difesa.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti