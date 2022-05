Inter, a Cagliari un clima infernale: Unipol Domus verso un nuovo sold-out

L’Inter domani scende in campo all’Unipol Domus contro il Cagliari nel match valevole per la penultima giornata di Serie A (QUI le ultime). I nerazzurri di Inzaghi, che proveranno a tenere viva la lotta scudetto, sono attesi da un clima infernale e da uno stadio che farà segnare un altro sold-out

INFERNO – L’Inter domani affronta il Cagliari all’Unipol Domus. Sfida da dentro o fuori per i rossoblù di Alessandro Agostini che in qualsiasi caso devono vincere per poter sperare di salvarsi. I nerazzurri di Simone Inzaghi invece giocheranno dopo Milan-Atalanta e a prescindere dal risultato proveranno a tenere vivo il sogno scudetto fino all’ultima giornata. Si preannuncia dunque una sfida molto accesa in uno stadio che farà segnare un nuovo sold-out. Il record stagionale risale a due settimane fa, quando in occasione di Cagliari-Verona gli spettatori all’Unipol Domus furono 16.267.