Inter a caccia di un altro record: a Monza con 1 sicuro più 1 incognita – TS

L’Inter si prepara alla sfida contro il Monza con l’auspicio di mettere in cassaforte tre punti preziosi, soprattutto alla luce del pareggio della Juventus a Empoli. Un attaccante, sicuro del posto, spera di dare ai nerazzurri un altro record simbolico che evoca il passato.

IL PUNTO – L’Inter va a Monza con la consapevolezza di chi sa che il campionato sia sempre un obiettivo stagionale e la maturità di chi intende risparmiare qualche energia in vista dei prossimi impegni. I nerazzurri sono infatti attesi da una settimana molto dispendiosa sul piano fisico e su quello mentale, con il Manchester City a ospitarli mercoledì 18 settembre e il derby ad attenderli domenica 21. Simone Inzaghi è conscio dell’esigenza di equilibrare le due esigenze ora citate, tanto che per la sfida con i brianzoli sono attese varie novità dal primo minuto.

Thuram la costante: Inzaghi vuole sfruttare un’ondata favorevole per la partita tra Monza e Inter!

LA CERTEZZA – Nel contesto di un turnover moderato che Inzaghi intende effettuare in occasione della gara contro la squadra allenata da Alessandro Nesta, la certezza si chiama Marcus Thuram. L’attaccante transalpino, impiegato per un totale di 90 minuti nei due impegni di Nations League contro Italia e Belgio, è al momento centrale per gli schemi del tecnico piacentino e per quelle che sono le dinamiche del club. Una sua rete, inoltre, darebbe all’Inter la possibilità di pareggiare un altro record, ossia quello del 1959-1961 relativo alle marcature siglate nei primi 4 incontri stagionali. Se Thuram segnasse, i nerazzurri avrebbero per la seconda annata consecutiva un calciatore almeno a quota 5 reti.

L’INCOGNITA – Meno certo, invece, è chi sarà il calciatore chiamato ad affiancare Thuram nella sfida dell’U-Power Stadium: il dubbio riguarda Lautaro Martinez e Mehdi Taremi. L’argentino, ancora a secco di reti in stagione, scalpita per un posto da titolare, ma la presenza di due sfide importanti nella prossima settimana potrebbe indurre Inzaghi a propendere per l’iraniano.

Fonte: Federico Masini – TuttoSport