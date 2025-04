Inter sfida il Bologna con i titolarissimi! Cosa cambia Inzaghi rispetto il Bayern Monaco – TS

L’Inter è pronta a tornare in campo in Serie A, oggi pomeriggio alle 18 contro il Bologna, in un match dal peso specifico altissimo nella corsa Scudetto. Simone Inzaghi, nonostante l’impegno dispendioso contro il Bayern Monaco in Champions League, non rivoluzionerà la formazione titolare. Secondo quanto confermato anche dall’edizione odierna di Tuttosport, confermata quasi per intero la squadra vista mercoledì, con appena due cambi rispetto al match europeo.

RICONFERMA – Marcus Thuram non sarà della partita a causa di un affaticamento muscolare. Al suo posto toccherà a Joaquin Correa, che affiancherà il capitano Lautaro Martinez, uomo chiave in questo momento della stagione. Un’altra novità è prevista sulla fascia sinistra, dove Carlos Augusto prenderà il posto di Federico Dimarco. Per il resto, formazione confermata in blocco. Il pacchetto arretrato sarà formato da Benjamin Pavard, reduce dal primo gol con la maglia nerazzurra e pronto a lasciare il segno anche in campionato, Francesco Acerbi – alla presenza numero 400 in Serie A – e Alessandro Bastoni. Sulla fascia destra ci sarà ancora una volta Matteo Darmian, preferito per la sua affidabilità e continuità. Denzel Dumfries è ancora ai box, mentre Nicola Zalewski è in fase di ambientamento dopo l’arrivo a gennaio.

A centrocampo tutto confermato! Un solo cambio in attacco (prima del Milan)

POCHI CAMBI – A centrocampo spazio al trio delle meraviglie: Hakan Calhanoglu in cabina di regia, con Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan ai suoi lati. Una mediana che unisce tecnica, visione di gioco e grande corsa, vero cuore pulsante dell’Inter di Inzaghi. L’Inter si presenta così al Dall’Ara con la miglior formazione possibile, consapevole dell’importanza della gara: come sottolineato anche dal presidente Beppe Marotta, è la sfida più cruciale del momento. Solo dopo si penserà alla semifinale di Coppa Italia contro il Milan, quando troveranno spazio anche elementi come Bisseck, De Vrij, Asllani, Frattesi e Arnautovic. Ma per oggi, vietato sbagliare: c’è uno Scudetto da blindare.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Lautaro Martinez.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini