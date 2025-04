Inter, a Bologna con gli instancabili: Correa titolare! C’è Carlos Augusto – CdS

Simone Inzaghi non cambia. Dopo la durissima battaglia di Champions League contro il Bayern Monaco, l’Inter è pronta a tornare in campo con il suo zoccolo duro anche nella difficile trasferta di Bologna. La parola d’ordine è continuità: soltanto due cambi rispetto alla gara europea per affrontare un’altra sfida chiave nella corsa allo scudetto. Di seguito i cambi secondo il Corriere dello Sport.

IN ATTACCO – L’unica variazione nel reparto offensivo sarà obbligata: con Marcus Thuram ai box per un affaticamento muscolare, toccherà a Joaquin Correa affiancare capitan Lautaro Martinez. Marko Arnautovic, nonostante l’assenza di un vero e proprio infortunio, lamenta qualche fastidio alla schiena e sarà gestito con cautela. L’attaccante austriaco partirà dalla panchina e potrà rappresentare un’opzione nella ripresa, se la situazione lo permetterà. In attacco, Lautaro Martinez sarà ancora il faro. Il capitano nerazzurro è in un momento d’oro, con tre reti nelle ultime tre partite e una condizione invidiabile. Contro il Bologna, però, ha un conto in sospeso: non ha mai segnato al Dall’Ara, un piccolo tabù personale che vorrà sfatare. A San Siro, contro i rossoblù, l’argentino ha sempre timbrato il cartellino nelle ultime quattro stagioni, compreso il gol del momentaneo 2-1 nell’ultima sfida di gennaio.

Il secondo cambio è in fascia: gestione per Dimarco

RITORNA CARLOS AUGUSTO – La seconda modifica riguarderà la fascia sinistra, dove Carlos Augusto prenderà il posto di Federico Dimarco, in una rotazione programmata per dare freschezza al binario mancino. Per il resto, Inzaghi punterà sugli uomini che hanno superato brillantemente la prova Bayern, affidandosi a un gruppo collaudato e capace di reggere mentalmente e fisicamente la pressione. L’Inter, attesa da un calendario fitto e da un finale di stagione cruciale, vuole continuare la propria corsa in vetta. A Bologna servirà un’altra prova di maturità, con gli instancabili di Inzaghi pronti a rispondere ancora una volta presente.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia