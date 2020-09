Inter, a Benevento Conte cambia attacco. Chi il sacrificato per Sanchez?

Mercoledì alle 18 l’Inter di Antonio Conte affronterà al “Vigorito” il Benevento guidato da Pippo Inzaghi. Visto l’impegno di domenica prossima contro la Lazio non è escluso qualche cambiamento di formazione per i nerazzurri con Alexis Sanchez protagonista

SCELTA – Romelu Lukaku e Lautaro Martinez hanno iniziato la nuova stagione da dove avevano terminato, ovvero facendo gol. La condizione, come prevedibile e logico, del duo nerazzurro è apparsa però ancora incerta e alcune giocate – soprattutto di Big Rom – ancora macchinosa. Ed è per questo motivo che uno dei due potrebbe partire dalla panchina in Benevento-Inter. Vista l’importanza del belga per Antonio Conte è più probabile che a sedersi in panchina sarà il numero 10 argentino. Al suo posto Alexis Sanchez. Il cileno scalpita dopo l’ottimo impatto avuto sabato contro la Fiorentina con l’assist per Danilo D’Ambrosio e l’apertura per Achraf Hakimi nell’azione del pareggio di Lukaku.