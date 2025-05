Inter, 3 su 4 verso il rientro con la Lazio. Un titolare certo per Inzaghi!

L’Inter torna a lavoro in vista della sfida con la Lazio. Aumentano le chance per tre rientri su quattro infortunati e Simone Inzaghi si prepara a rilanciare i titolari.

PRIMO ALLENAMENTO – Finisce il riposo per l’Inter, dopo i due giorni di pausa concessi da Simone Inzaghi dopo la vittoria in campionato ottenuta a Torino domenica. Oggi pomeriggio i nerazzurri torneranno a lavorare sui campi di Appiano Gentile per iniziare a preparare la sfida della trentasettesima giornata di Serie A contro la Lazio. I biancocelesti di Marco Baroni arriveranno a San Siro domenica, per provare a conquistare tre punti utili alla rincorsa al posto Champions League. Stessa missione avranno i nerazzurri, ma con uno scopo diverso: continuare a creare pressione al Napoli che è a un passo dallo scudetto. Ma con quali uomini Simone Inzaghi proverà a centrare l’obiettivo?

Le prime indicazioni su Inter-Lazio, dai rientri ai rilanci dei titolari: per Inzaghi vige una sola parola d’ordine

RIENTRI E RILANCI – Le prime indicazioni in vista di Inter-Lazio sono piuttosto chiare: Simone Inzaghi ha intenzione di tornare ad affidarsi ai suoi titolarissimi, dopo l’ampio turnover utilizzato a Torino. Secondo Andrea Paventi, intervenuto in collegamento su Sky Sport, uno dei titolari certi per la sfida di domenica è Hakan Calhanoglu, tra i calciatori tenuti a riposo nello scorso turno di campionato. Qual è, invece, la situazione degli infortunati? Dopo la sfiducia raccontata dallo stesso allenatore nell’ultimo post-partita, adesso qualcosa sembra essere cambiato. Sembrano esserci ottime chance, infatti, sui rientri di Benjamin Pavard, Henrikh Mkhitaryan e Davide Frattesi. Ovviamente molto più probabile la loro presenza in panchina, che dal primo minuto di Inter-Lazio.

CAUTELA – Quadro diverso quello dell’altro infortunato Lautaro Martinez, destinato a rientrare contro il Como nell’ultimo impegno di campionato. Si attendono, ora, ulteriori novità dopo i primi allenamenti dei nerazzurri. Una cosa, però, è certa già da adesso: Inzaghi accetta di accelerare il recupero dei suoi calciatori, considerando il valore che adesso occupa la sfida con la Lazio dopo il passo falso del Napoli, ma senza voler rischiare nulla sulla loro condizione. Cautela resta la parola d’ordine.