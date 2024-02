Inter a -2 dalla sfida alla Salernitana, Frattesi si alterna! Triplice obiettivo − Sky

Antivigilia di Inter-Salernitana, match in programma venerdì sera a San Siro. I nerazzurri hanno già svolto l’allenamento con Frattesi che si è alternato.

ANTIVIGILIA − Si va verso la sfida tra Inter e Salernitana. Come riferisce Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Davide Frattesi oggi si è alternato lavorando sia in maniera individuale che col gruppo. Domani dovrebbe rientrare a pieno regime con il resto della squadra. Contro la Salernitana ci sarà. Qualche sintomo influenzale invece per Emil Audero. Triplice l’obiettivo dell’Inter e di Simone Inzaghi: ovvero vincere per dare continuità di risultati e mettere pressione alle inseguitrici, vincere per presentarsi al meglio contro l’Atletico Madrid. E terza e ultima cosa, ma non per importanza, far rifiatare chi ha giocato di più.