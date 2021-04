Inter, -16 reale ma dal Cagliari inizia la nuova operazione: farlo su 21 punti

L’Inter, come noto, ha necessità di sedici punti su ventisette disponibili per vincere la Serie A. Dal Cagliari domani, però, i nerazzurri possono provare ad accorciare ulteriormente il range.

L’OBIETTIVO NON CAMBIA – I punti che servono all’Inter per vincere la Serie A sono e rimangono sedici, in attesa della partita col Cagliari. La vittoria di oggi del Milan a Parma (vedi articolo) non abbassa la quota (ottantasette) e anche se i rossoneri avessero steccato al Tardini sarebbe rimasta uguale, perché bisogna considerare pure la Juventus. Che, in questa giornata, giocherà alle 15 col Genoa ossia dopo Inter-Cagliari. La squadra di Antonio Conte deve fare il suo, senza né calcoli né pensare agli avversari. E per fare questo serve solo una cosa: continuare a vincere, a cominciare da domani. Prima si chiude il cerchio meglio è, e in aggiunta si può provare ad accorciare un minimo il famoso “percorso”.

RIDURRE L’ATTESA – Ci sono nove partite alla fine, ma l’Inter deve pensare come se ne mancassero sette. La nuova operazione è presto fatta: fare i sedici punti sui prossimi ventuno disponibili. Perché? Semplicissimo. Significherebbe arrivare alla penultima giornata, a Torino con la Juventus, avendo già chiuso il discorso. Meglio evitare di tenerlo aperto sino all’Allianz Stadium (a prescindere che la corsa sia coi bianconeri o col Milan), per non doversi giocare la partita decisiva proprio in casa di chi ha vinto gli ultimi nove campionati. Citando quanto detto da Conte (anche se lui si riferiva all’impiego dei giocatori): bisogna correre il minor numero di rischi possibili. La strada per l’Inter è ancora lunga, le avversarie non regaleranno nulla e hanno tutte i loro obiettivi. Ma la marcia non deve fermarsi proprio ora: in Inter-Cagliari la richiesta è abbassare ulteriormente il conteggio, e farlo tenendo l’andatura e non grazie agli inciampi altrui.