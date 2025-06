Inter, 12 milioni di motivi per battere il Fluminense e il meteo – CdS

L’Inter questa sera giocherà a Charlotte contro il Fluminense la sfida degli ottavi di finale del Mondiale per Club. In ballo pure una grossa cifra.

LA SFIDA – La fase clou del Mondiale per Club inizia questa sera con la gara da dentro o fuori contro il Fluminense. L’Inter si prepara alla sfida contro i brasiliani allenati da una vecchia conoscenza del calcio italiano degli anni ’80, ossia Renato Gaucho, alias Portaluppi. A Charlotte, al Bank of America, i nerazzurri sfideranno pure il meteo. Infatti, si tratta di una zona dell’America dove si fa lotta con tuoni e fulmini, questo perché, rispetto a Seattle, sede delle ultime due sfide contro Urawa Reds e River Plate, la temperatura salirà di una quindicina di gradi. E sabato il match tra Chelsea e Benfica è stato sospeso per oltre due ore, scatenando l’ira post partita del manager dei Blues Enzo Maresca.

Inter-Fluminense vale anche 12 milioni di euro

BOTTINO – La partita tra Inter e Fluminense vale anche 12 milioni di euro. L’Inter, dunque, va a caccia del bottino pieno. Se dovesse passare il turno incontrerà poi la vincente della sfida tra il Manchester City di Guardiola e l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Occhio al Flu. I brasiliani sono una squadra insidiosa, dotata di un mix tra gioventù ed esperienza. Il leader è una vecchia gloriosa conoscenza del calcio italiano ed europeo come il 40enne Thiago Silva.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno