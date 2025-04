Infortunio Pavard in Inter-Roma: entra Bisseck, ansia per il Barcellona

Benjamin Pavard è costretto a uscire dal campo dopo soli 15 minuti dall’inizio di Inter-Roma. Al suo posto Yann Bisseck, per il quale ci sarà l’obiettivo di non far sentire l’assenza del francese.

LA NOTIZIA – Benjamin Pavard ha lasciato il campo al 15′ di Inter-Roma a causa di un problema alla caviglia. Il calciatore nerazzurro ha provato più volte a restare sul rettangolo di gioco, non riuscendo però a sentire quelle sensazioni auspicate per poter proseguire il match. Al posto del francese è entrato Yann Bisseck, con la speranza che Pavard possa non avere nulla di grave in vista dell’importantissima sfida del Montjuic contro il Barcellona di mercoledì 30 aprile.