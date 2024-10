Infortunio Carlos Augusto, recupero da valutare: Dimarco chiamato agli straordinari

Se la partita tra Inter e Young Boys ha portato in dote una vittoria sudata, ma importantissima con gol nel finale, ha anche portato una brutta notizia. Ovvero l’infortunio di Carlos Augusto. E i tempi di recupero previsti portano Federico Dimarco a dover fare gli straordinari.

KO – Dopo 54 minuti della partita tra Inter e Young Boys, iniziata nell’undici titolare, Carlos Augusto ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema muscolare. Che gli esami hanno portato a identificare come un’elongazione del bicipite femorale. Un infortunio che lo stesso Simone Inzaghi ha definito più serio rispetto a quelli subiti dagli altri giocatori attualmente in dubbio per i prossimi impegni per i nerazzurri. Per essere più specifici, un problema fisico di questo tipo, per guarire completamente, richiede dei tempi di circa 2-3 settimane. Il che non è una buona notizia in questo momento, considerando che l’Inter è attesa da una serie di impegni fitti: prima la sfida alla Juventus, poi la doppia sfida con Empoli e Venezia con tanto di turno infrasettimanale, di nuovo una gara europea, a San Siro contro l’Arsenal, e infine il Napoli prima della sosta per le nazionali.

Infortunio Carlos Augusto, per Federico Dimarco si prospetta un periodo di straordinari

MINUTAGGIO ELEVATO – L’infortunio di Carlos Augusto porterà inevitabilmente Federico Dimarco a dover fare gli straordinari. Già ieri non avrebbe dovuto entrare in campo, ma il problema del brasiliano lo ha costretto a entrare. E per fortuna, visto che proprio dai suoi piedi è arrivato l’assist per il gol decisivo siglato da Marcus Thuram al 93′. Detto questo, Simone Inzaghi deve trovare al più presto un’alternativa per cercare di gestire al meglio il suo esterno sinistro titolare. A questo proposito è probabile uno spostamento di Matteo Darmian sulla sinistra, costringendolo di fatto a ‘sdoppiarsi’ per dare anche manforte a Denzel Dumfries sulla destra. Insomma, i problemi fisici che continuano a colpire l’Inter iniziano a farsi sentire.