Infortunio Calhanoglu, svelato l’esito degli esami: il punto dell’Inter

Calhanoglu stamani si è sottoposto a degli esami strumentali, dopo il problema riscontrato in Nazionale. Arrivano adesso aggiornamenti sull’infortunio del turco.

GIORNI FRENETICI – Si sono concluse le ore di attesa per capire le condizioni di Hakan Calhanoglu. Il turco è rientrato a Milano, dopo gli impegni con la sua Turchia. Per lui sono stati una decina di giorni piuttosto sui generis. Infatti, si è prima allenato a parte durante i primi giorni di ritiro, poi ha giocato solo un tempo di Turchia-Galles, uscendo dopo il primo tempo per un problema all’inguine. Successivamente, la decisione di restare con la sua Nazionale anziché rientrare in Italia per sottoporsi agli esami con l’Inter. Quindi, dopo la “gita” a Montenegro, dove Calhanoglu non è sceso in campo, ieri il rientro a Milano. Oggi appunto ha fatto gli esami. Le ultime sull’infortunio di Calhanoglu.

Infortunio Calhanoglu e le sue condizioni in vista di Verona-Inter

ULTIME – Calhanoglu si è sottoposto a degli esami, come riferisce il sito Gianluca Di Marzio.com, che hanno escluso lesioni. Si tratta di un’elongazione all’adduttore sinistro come già riscontrato dopo la partita tra Turchia e Galles. Nel pomeriggio, si legge, il turco svolgerà lavoro differenziato, ma se riuscirà anche solo in parte ad aggregarsi al gruppo squadra, allora potrebbe anche essere convocato per la trasferta di Verona valevole per la 13ª giornata di Serie A. In caso contrario, tornerà in campo contro il Lipsia.