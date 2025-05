Infortunio Bisseck in PSG-Inter: Inzaghi cambia sistema

Yann Bisseck è costretto a lasciare il campo, poco dopo il suo ingresso, nel secondo tempo di PSG-Inter. Simone Inzaghi risponde decidendo di cambiare modulo.

LA NOTIZIA – Yann Bisseck ha dovuto abbandonare il campo, nel secondo tempo di PSG–Inter a causa di un problema muscolare. Il calciatore tedesco, entrato da poco al posto di Benjamin Pavard, è stato sostituito per un fastidio accusato a seguito di un movimento innaturale. Al suo posto il tecnico Simone Inzaghi ha deciso di schierare Carlos Augusto, cambiando il sistema di gioco con la presenza di 4 difensori. Il match è al momento sul punteggio di 3-0 per il PSG, con l’Inter che non è mai stata realmente in partita.