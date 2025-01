Infortuni Inter, Bisseck ma non solo? E oggi si decide su un altro – CdS

L’Inter non solo ha perso recentemente la Supercoppa, ma continua ad aggiungere pezzi pregati all’infermeria. Ecco la situazione infortuni in casa nerazzurra. L’ultimo Bisseck, ma a rischio pure un altro.

INFERMERIA – L’Inter e gli infortuni sono uno degli argomenti caldi di questi giorni. La trasferta araba non solo ha lasciato una ferita aperta ma ha messo a dura prova fisica i giocatori della Beneamata. Dopo aver mancato l’importante appuntamento in Supercoppa in favore dei cugini, l’Inter continua a perdere pezzi pregiati in rosa a causa degli infortuni. Sembrerebbe non siano servite a molto le rotazioni chirurgiche adottate da Simone Inzaghi fino ad ora. Se in attacco i nerazzurri possono sorridere con il ritorno di Marcus Thuram (uscito in semifinale contro l’Atalanta), a centrocampo giunge una cattiva notizia. Hakan Çalhanoğlu probabilmente non parteciperà alla trasferta al Penzo. Il Turco infatti ha rimediato una lieve elongazione muscolare agli adduttori della coscia destra proprio in finale di Supercoppa.

All’Inter gli infortuni cominciano ad essere tanti: non solo Bisseck

NUOVI PROBLEMI – All’Inter, gli infortuni cominciano a pesare. Potremmo definire il torneo giocato in Arabia come la Supercoppa della ‘discordia‘, dove l’Inter non solo perde il trofeo in maniera rovinosa ma riceve come premio nuovi giocatori da aggiungere all’infermeria. Tra questi ci sono Yann Bisseck che si ferma per la prima volta in questa stagione, causa distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra (clicca QUI per conoscere i tempi di recupero). Al tedesco di aggiunge anche Henrikh Mkhitaryan che ieri non era al meglio e oggi si prenderà la decisione se sottoporlo o meno agli esami strumentali. Contro il Venezia sarà improbabile un suo impiego dall’Inizio.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia