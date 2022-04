M’Bala Nzola entra al 60′ e fuori al 70′ di Spezia-Inter. Tutta colpa dell’orecchino che non si riesce a togliere.

PIERCING – M’Bala Nzola in campo al 60′, ma poco dopo fuori per cercare di togliersi l’orecchino. Non riesce però a staccarselo e così al 70′ Thiago Motta è costretto a sostituirlo. Così al 70′ esce, al suo posto Antiste per Nzola.